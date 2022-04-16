Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Göztepe'yi konuk etti.



Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada penaltıdan Arda Güler attı.



YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI



Bu skorla Fenerbahçe'nin ligdeki yenilmezlik serisi de 9 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 8 galibiyet ve bir beraberlik aldı.



Üst üste 5. maçından da galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 62'ye yükseltti. Göztepe 27 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Göztepe, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.



SÜPER LİG İLK 5 SIRA



(73) Trabzonspor

(62) Fenerbahçe

(58) Konyaspor

(54) Başakşehir

(52) Adana Demirspor



FENERBAHÇE GOLLE BAŞLADI



Fenerbahçe, karşılaşmaya hızlı başladı ve golü buldu. 5. dakikada Mert Hakan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Serdar Aziz, kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.



ALTAY SAHNEDE



Göztepe, 19. dakikada etkili geldi. Bu dakikada sağ kanattan Soner'in ortasında Moubandje'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi.



FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ



Fenerbahçe, 20. dakikada son haftaların formda ismi Miha Zajc ile ikinci golü buldu. Hakem Yasin Kol, VAR'dan uyarının ardından pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.



PELKAS, GÖZYAŞLARIYLA KENARA GELDİ



Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin cezası nedeniyle ilk 11'de forma şansı bulan Pelkas, sakatlandı. Yunan futbolcu, bir süre sahada kendisini denemesine rağmen oyuna devam edemedi. Pelkas, gözyaşları içerisinde kenara gelirken, 31. dakikada Attila Szalai oyuna dahil oldu.



YİNE ALTAY BAYINDIR



Fenerbahçe'de 41. dakikada bir kez daha Altay Bayındır sahneye çıktı. Genç eldiven, Tijanic'in karşı karşıya vuruşunda ayaklarıyla gole engel oldu.



DÜŞÜK TEMPOLU BAŞLANGIÇ



Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıya göre daha düşük tempoda başlarken, ilk net sayılabilecek pozisyon Fenerbahçe'den geldi. 55. dakikada Osayi-Samuel sağ kanattan çok etkili geldi. Çizgiye inmeden Diego Rossi'ye çıkardığı topta son anda araya savunma girdi.



TRİBÜNDE ARDA GÜLER TEZAHÜRATI



Fenerbahçe'de tribünler, ikinci yarının başlarından itibaren ısınmaya başlayan genç futbolcu Arda Güler'e tezahüratta bulundu. 17 yaşındaki futbolcu da, 68. dakikada Enner Valencia ve Mergim Berisha ile birlikte oyuna dahil oldu.



NET GOL KAÇTI!



Fenerbahçe, 80. dakikada gole çok yaklaştı. Arda'nın ceza sahasına gönderdiği topta Diego Rossi, iyi bir vuruş gerçekleştiremedi.



FENEBAHÇE PENALTI KAZANDI



Fenerbahçe, Diego Rossi'nin pozisyonunda penaltı kazandı. Hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve Moubandje'ye kırmızı kart göstererek penaltı noktasını gösterdi.



ARDA, PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ!



Fenerbahçe'de penaltıda topun başına Arda Güler geçti. Genç futbolcu topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 2-0 öne taşıdı.



FENERBAHÇE, 2-0 KAZANDI



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak, 3 puanı hanesine yazdırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde, Serdar Aziz'in altıpasın hemen gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



18. dakikada Göztepe beraberlik golüne yaklaştı. Soner Aydoğdu'nun ceza yayının sağından ortasında, arka direkte Moubandje'nin yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



41. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasında topla buluşan Tijanic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, Kahraman Demirtaş'tan sıyrıldıktan sonra süratle ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden arka direğe pasında Rossi'den önce araya giren Murat Paluli, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



82. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 80. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi sol tarafında son çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Arda Güler, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Rossi'nin dokunamadığı topu Moubandje uzaklaştırdı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen maçın hakemi Yasin Kol, Moubandje'nin Rossi'ye faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Hakem Kol, Moubandje'yi de direkt kırmızı kartla cezalandırdı.



83. dakikada topun başına geçen Arda Güler, kaleci Piric ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek fileleri havalandırdı: 2-0.



Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.



Stat: Ülker



Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 68 Arda Güler), Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc (Dk. 87 Luiz Gustavo), Rossi, Mert Hakan Yandaş (Dk. 69 Berisha), Pelkas (Dk. 31 Szalai), Serdar Dursun (Dk. 69 Valencia)



Göztepe: Piric, Murat Paluli (Dk. 87 Atakan Rıdvan Çankaya), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 68 Lourency), Yalçın Kayan (Dk. 87 Ege Özkayımoğlu), Tijanic, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Moubandje, Di Santo (Dk. 68 Jahovic)



Goller: Dk. 4 Serdar Aziz, Dk. 83 Arda Güler (Penaltıdan) (Fenerbahçe)



Kırmızı kart: Dk. 82 Moubandje (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk. 66 Di Santo, Dk. 77 Moubandje, Dk. 90+5 Kahraman Demirtaş (Göztepe)









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