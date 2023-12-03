Fenerbahçe'de Fred ve Ferdi göreve hazır!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sakatlıkları düzelen Fred ve Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştıkları öğrenildi. İki yıldızın da yarınki mücadelede ilk 11'de yer almaları bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Fred ve Ferdi göreve hazır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2023 10:07
Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan iyi haber geldi...

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki çalışmanın, taktik ve kondisyon ağırlıklı geçtiği bildirildi.

Sakatlıkları düzelen Fred ve Ferdi, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştıkları öğrenildi. İki yıldızın da yarınki mücadelede ilk 11'de yer almaları bekleniyor.

Djiku'nun ise idmanın ilk bölümünde ve pas çalışmasında yer aldığı, Serdar Aziz'in de takımdan ayrı çalışmalara başladığı öğrenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery