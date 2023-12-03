'ye sakat futbolculardan iyi haber geldi...Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki çalışmanın, taktik ve kondisyon ağırlıklı geçtiği bildirildi.Sakatlıkları düzelen Fred ve Ferdi, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştıkları öğrenildi.Djiku'nun ise idmanın ilk bölümünde ve pas çalışmasında yer aldığı, Serdar Aziz'in de takımdan ayrı çalışmalara başladığı öğrenildi.