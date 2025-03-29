Fenerbahçe'de Fred belirsizliği!

Sakatlığı nedeniyle Bodrum FK maçında forma giyemeyen Brezilyalı yıldız Fred, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Fred belirsizliği!
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29 Mart 2025 10:26
Son güncelleme 29 Mart 2025 11:41

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, 65 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte 2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile Kadıköy'de oynayacakları maç öncesi sakatlığı bulunan isimlerden Fred'in durumu merak ediliyor. 

FRED İÇİN DERBİ MESAİSİ

Fenerbahçe'de Reeder Samsunspor karşılaşmasında sakatlanan Fred, Bodrum FK maçında yer almadı.

31 yaşındaki Brezilyalı maestro, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak olan dev derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor. 

Sambacının durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi. 

 
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