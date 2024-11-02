Fenerbahçe'de FETÖ tartışması

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda FETÖ tartışması yaşandı.
Yüksek Divan Kurulu üyesi Engin Turan, FETÖ'cü olduğunu iddia ettiği 3 kişinin ihraç edilmediğini belirtirken Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise 3 üyeyle ilgili notların alındığını ve bu konuşulanların Fenerbahçe'nin FETÖ ile en çok mücadele eden kulüp olduğunu dile getirdi.
İşte Yüksek Divan Kurulu'ndan yapılan konuşmalar:
Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Engin Turan: "FETÖ konusunda maskeli balo oynuyoruz bu kulüpte. Bu terör örgütün Fenerbahçe'ye zararlı olduğunu herkes biliyor. 1 milyar euroluk değeri 100-150 milyon euro'ya düşmüştü 3 Temmuz sürecinde. Örgütün en gözde imamı, imam diyeceğim buna, Ömer Faruk Berksan 1998 yılından beri Fenerbahçe üyesi ve maalesef kulübün mahrem odasında, Sicil Kurulu'nda uykuda, yönetim niye işlem yapmıyor? Ki bu açık kaynak, FETÖ'nün gizli imamı ve şu anda kaçak. Uğur Bey de biliyor, tanır bunu kesin. 2014 yılından beri ABD'de, ailece kaçak. Ergun Babahan, 15 Temmuz'dan 5 gün sonra kaçak. Sayın Başkanım Ali Bey, Sayın Devlet Bahçeli sizi baş tacı etti. Bu alçak adam, Devlet Bahçeli'nin ölümünü bekleyen bir adamdır. Doğru değil mi Uğur Bey? Condoleeza Rice'ın Türkiye'ye devşirdiği bir adam. Adam nitelikli dolandırıcılıktan 3 yıl hapis cezası almış. Bunlar açık kaynak."
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Sayın üyem, bu kulüp FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin lideridir."
Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Engin Turan: "Fakat mücadele etmiyorlar."
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Bir saniye dinleyin beni lütfen. Siz bu mücadeleyi küçültüyorsunuz bu 3 isimle."
Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Engin Turan: "En azılı üye bunlar, en azılı".
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Ondan daha azılı üyelerin başka kulüplere üye olduğunu biz biliyoruz. Bizim kulübümüz en çok mücadele eden kulüptür. Bunu Sicil Kurulu ile konuşup halledelim. Burada konuşulacak konu değil bu. Bunun notunu aldık."
"O ÜYELER İHRAÇ EDİLDİ"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Engin Turan üyemiz, iki isim belirtti; Ömer Faruk Berksan ve Ergun Babahan, FETÖ üyesi veya sempatizanı olduğunu, kulüpten ihraç edilmediklerini söylediler. Bizim kulübümüzün FETÖ mücadelesini küçültüyorsun, FETÖ ile mücadelemiz diğer kulüplere benzemez. Başkanımız arada not iletti, 8 Ağustos'taki yönetim kurulu toplantısında her iki üye de ihraç edilmişler. Biz diğer kulüplere benzemeyiz. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz, sağ olun var olun.""
Yüksek Divan Kurulu üyesi Engin Turan, FETÖ'cü olduğunu iddia ettiği 3 kişinin ihraç edilmediğini belirtirken Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise 3 üyeyle ilgili notların alındığını ve bu konuşulanların Fenerbahçe'nin FETÖ ile en çok mücadele eden kulüp olduğunu dile getirdi.
İşte Yüksek Divan Kurulu'ndan yapılan konuşmalar:
Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Engin Turan: "FETÖ konusunda maskeli balo oynuyoruz bu kulüpte. Bu terör örgütün Fenerbahçe'ye zararlı olduğunu herkes biliyor. 1 milyar euroluk değeri 100-150 milyon euro'ya düşmüştü 3 Temmuz sürecinde. Örgütün en gözde imamı, imam diyeceğim buna, Ömer Faruk Berksan 1998 yılından beri Fenerbahçe üyesi ve maalesef kulübün mahrem odasında, Sicil Kurulu'nda uykuda, yönetim niye işlem yapmıyor? Ki bu açık kaynak, FETÖ'nün gizli imamı ve şu anda kaçak. Uğur Bey de biliyor, tanır bunu kesin. 2014 yılından beri ABD'de, ailece kaçak. Ergun Babahan, 15 Temmuz'dan 5 gün sonra kaçak. Sayın Başkanım Ali Bey, Sayın Devlet Bahçeli sizi baş tacı etti. Bu alçak adam, Devlet Bahçeli'nin ölümünü bekleyen bir adamdır. Doğru değil mi Uğur Bey? Condoleeza Rice'ın Türkiye'ye devşirdiği bir adam. Adam nitelikli dolandırıcılıktan 3 yıl hapis cezası almış. Bunlar açık kaynak."
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Sayın üyem, bu kulüp FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin lideridir."
Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Engin Turan: "Fakat mücadele etmiyorlar."
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Bir saniye dinleyin beni lütfen. Siz bu mücadeleyi küçültüyorsunuz bu 3 isimle."
Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Engin Turan: "En azılı üye bunlar, en azılı".
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Ondan daha azılı üyelerin başka kulüplere üye olduğunu biz biliyoruz. Bizim kulübümüz en çok mücadele eden kulüptür. Bunu Sicil Kurulu ile konuşup halledelim. Burada konuşulacak konu değil bu. Bunun notunu aldık."
"O ÜYELER İHRAÇ EDİLDİ"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Engin Turan üyemiz, iki isim belirtti; Ömer Faruk Berksan ve Ergun Babahan, FETÖ üyesi veya sempatizanı olduğunu, kulüpten ihraç edilmediklerini söylediler. Bizim kulübümüzün FETÖ mücadelesini küçültüyorsun, FETÖ ile mücadelemiz diğer kulüplere benzemez. Başkanımız arada not iletti, 8 Ağustos'taki yönetim kurulu toplantısında her iki üye de ihraç edilmişler. Biz diğer kulüplere benzemeyiz. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz, sağ olun var olun.""