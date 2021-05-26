Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu belirsizliği

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde sözleşmesinin uzatılması gündeme gelen ancak sezonuna bırakılan Ferdi Kadıoğlu, henüz kulübe çağrılmadı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu belirsizliği
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26 Mayıs 2021 11:09
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Sarı-Lacivertliler'de ara transfer döneminde sözleşmesinin uzatılması gündeme gelen ancak sezonuna bırakılan Ferdi Kadıoğlu'nun henüz kulübe çağrılmadığı öğrenildi.

Ferdi Kadıoğlu ile ilgili tasarrufun birkaç gün içinde kesinlik kazanacağı ifade ediliyor. Ferdi Kadıoğlu'nu AZ Alkmaar'ın da istediği öğrenildi.

14 Temmuz 2018'de Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olan genç yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitiyor.

21 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

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