Fenerbahçe'de eski aşk alevlendi: Savic!

Fenerbahçe sezon sonunda hem Çağlar Söyüncü hem Bonucci ile yolları ayıracak. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda stoper mevkine ilk takviyeyi belirledi.
HEDEF YENİDEN SAVIC
Yönetim, Atletico Madrid'li Stefan Savic'le yapmak istiyor. 33 yaşındaki Karadağlı futbolcu için İspanyol kulübüyle temas kuruldu. İlk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Karadağlı stoper için devre arasında da girişimde bulunmuş ancak transferde başarılı olamamıştı.
SEZON PERFORMANSI
Deneyimli stoper bu sezon İspanyol ekibiyle 30 maça çıktı. Savic, bu süre zarfında 6 sarı kart ve bir kez ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Savic'in bonservis değeri 3 milyon Euro olarak biliniyor.
HEDEF YENİDEN SAVIC
Yönetim, Atletico Madrid'li Stefan Savic'le yapmak istiyor. 33 yaşındaki Karadağlı futbolcu için İspanyol kulübüyle temas kuruldu. İlk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Karadağlı stoper için devre arasında da girişimde bulunmuş ancak transferde başarılı olamamıştı.
SEZON PERFORMANSI
Deneyimli stoper bu sezon İspanyol ekibiyle 30 maça çıktı. Savic, bu süre zarfında 6 sarı kart ve bir kez ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Savic'in bonservis değeri 3 milyon Euro olarak biliniyor.