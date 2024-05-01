Fenerbahçe'de eski aşk alevlendi: Savic!

Gelecek sezon takımda önemli değişiklikler yaşayacak olan Fenerbahçe'de gidecek-kalacak isimler belirlenmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'ye veda edilecek. Kanarya, aradığı ismi Atletico Madrid'de buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de eski aşk alevlendi: Savic!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2024 09:24
Fenerbahçe sezon sonunda hem Çağlar Söyüncü hem Bonucci ile yolları ayıracak. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda stoper mevkine ilk takviyeyi belirledi.

HEDEF YENİDEN SAVIC

Yönetim, Atletico Madrid'li Stefan Savic'le yapmak istiyor. 33 yaşındaki Karadağlı futbolcu için İspanyol kulübüyle temas kuruldu. İlk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Karadağlı stoper için devre arasında da girişimde bulunmuş ancak transferde başarılı olamamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli stoper bu sezon İspanyol ekibiyle 30 maça çıktı. Savic, bu süre zarfında 6 sarı kart ve bir kez ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Savic'in bonservis değeri 3 milyon Euro olarak biliniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery