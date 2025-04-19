Fenerbahçe'de En Nesyri zamanı!

Bu sezon 26 gol, 5 asistle Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Youssef En-Nesyri, Ramazan ayında orucun da etkisiyle ciddi bir form düşüklüğü yaşamıştı.



Ligde Adana Demir (2), Göztepe (2), Rize (1) ve Kasımpaşa (2) galibiyetlerine 7 golle damga vuran Faslı yıldız, sonraki beş maçta ise ancak bir kere ağları havalandırabildi.



Samsunspof ve Sivasspor maçlarında yedek soyunan En-Neysri, idmanlardaki performansıyla Jose Mourinho'nun gözüne girerek yeniden ilk on bir fırsatı yakaladı. Yıldız golcü Kayseri maçıyla formasına kavuşacak.



YÜK ORTA SAHADA



Edin Dzeko daha hareketli bir oyuncu olarak rakip savunmalarda boşluk oluştursa da Jose Mourinho, son vuruş beceresi sebebiyle En-Nesyri'ye öncelik tanıyor. Kalan haftalarda bir ceza ya da sakatlık durumu yaşanmazsa Dzeko ancak maçların sıkışması hâlinde sahaya sürülecek. Bu arada Mourinho, En-Nesyri'nin pres eksikliğini kapatma görevini arkasında görev yapan oyunculara yükleyecek. Ancak Talisca'nın da olduğu kadroda bu sorumluluk özellikle orta alanda görev yapan oyuncuların zor anlar yaşamasına sebep olabiliyor.



