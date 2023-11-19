Fenerbahçe'de Edin Dzeko rüzgarı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de 3 günlük izinden sonra başlayan Fatih Karagümrük mesaisi, Samandıra'da tam gaz devam ederken Sarı-Lacivertli ekibin Boşnak golcüsü Dzeko rüzgarı esti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko rüzgarı!
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19 Kasım 2023 09:19
Son güncelleme 19 Kasım 2023 09:22
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor. İsmail Kartal yönetiminde günü çift idmanla tamamlayan Kanarya'da 37 yaşındaki yıldız golcü Dzeko adeta resital sundu.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar akşamı Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun salonda gerçekleştirilen idmanda; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. SarıLacivertliler, akşam saatlerinde bir idman daha yapıp, dünkü hazırlıklarını noktaladı.

DZEKO'DAN RESİTAL

Fenerbahçe'de 3 günlük izinden sonra başlayan Fatih Karagümrük mesaisi, Samandıra'da tam gaz devam ediyor... Sakat ve ülke milli takımlarına giden oyuncuların yokluğuna rağmen kadroya akademiden takviye yapıldı. Genç futbolcular da Sarı-Lacivertli ekibin yıldızları ile kıyasıya bir forma rekabetinin içerisine girdi. Özellikle çift kale maçlar kıran kırana geçerken, futbolcuların neşeli ve istekli tavırları dikkat çekti. Kaptan Edin Dzeko, çalışma azmi ve attığı gollerle yine idmanların parlayan ismi oldu. Kazanılan maç sonrası futbolcular kaptanlarını havaya kaldırıp, neşeli bir şekilde poz verdi. 26 Kasım Pazar günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ülke milli takımlarına giden oyuncular ise çarşamba ve perşembe gününden itibaren katılacak. 

 

 

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