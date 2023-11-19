Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor. İsmail Kartal yönetiminde günü çift idmanla tamamlayan Kanarya'da 37 yaşındaki yıldız golcü Dzeko adeta resital sundu.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar akşamı Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun salonda gerçekleştirilen idmanda; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. SarıLacivertliler, akşam saatlerinde bir idman daha yapıp, dünkü hazırlıklarını noktaladı.
DZEKO'DAN RESİTAL
Fenerbahçe'de 3 günlük izinden sonra başlayan Fatih Karagümrük mesaisi, Samandıra'da tam gaz devam ediyor... Sakat ve ülke milli takımlarına giden oyuncuların yokluğuna rağmen kadroya akademiden takviye yapıldı. Genç futbolcular da Sarı-Lacivertli ekibin yıldızları ile kıyasıya bir forma rekabetinin içerisine girdi. Özellikle çift kale maçlar kıran kırana geçerken, futbolcuların neşeli ve istekli tavırları dikkat çekti. Kaptan Edin Dzeko, çalışma azmi ve attığı gollerle yine idmanların parlayan ismi oldu. Kazanılan maç sonrası futbolcular kaptanlarını havaya kaldırıp, neşeli bir şekilde poz verdi. 26 Kasım Pazar günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ülke milli takımlarına giden oyuncular ise çarşamba ve perşembe gününden itibaren katılacak.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar akşamı Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun salonda gerçekleştirilen idmanda; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. SarıLacivertliler, akşam saatlerinde bir idman daha yapıp, dünkü hazırlıklarını noktaladı.
DZEKO'DAN RESİTAL
Fenerbahçe'de 3 günlük izinden sonra başlayan Fatih Karagümrük mesaisi, Samandıra'da tam gaz devam ediyor... Sakat ve ülke milli takımlarına giden oyuncuların yokluğuna rağmen kadroya akademiden takviye yapıldı. Genç futbolcular da Sarı-Lacivertli ekibin yıldızları ile kıyasıya bir forma rekabetinin içerisine girdi. Özellikle çift kale maçlar kıran kırana geçerken, futbolcuların neşeli ve istekli tavırları dikkat çekti. Kaptan Edin Dzeko, çalışma azmi ve attığı gollerle yine idmanların parlayan ismi oldu. Kazanılan maç sonrası futbolcular kaptanlarını havaya kaldırıp, neşeli bir şekilde poz verdi. 26 Kasım Pazar günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ülke milli takımlarına giden oyuncular ise çarşamba ve perşembe gününden itibaren katılacak.