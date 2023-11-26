Fenerbahçe'de Edin Dzeko için gol vakti

FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig'deki son gollerini 5-0 kazanılan Pendik maçında hattrick yapan Edin Dzeko, bu akşam Karagümrük karşısında yeniden gol sevinci yaşamayı amaçlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko için gol vakti
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26 Kasım 2023 09:43
Konferans Ligi'ndeki Ludogorets deplasmanında yedek bekleyen, Adana Demirspor karşılaşmasında formasına kavuşan Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Karagümrük karşısında gol orucuna son vermek istiyor.

Süper Lig'de Kadıköy'de 3-2 kaybedilen Trabzonspor ve Adana deplasmanında gol atamayan Boşnak yıldız, bu sezon 16 resmi maçta 6 asist ve 12 golle oynadı. 37 yaşındaki forvet, ligde 12 karşılaşmada 10 gole (3 de asisti var) ulaştı ve krallık yarışında yer alıyor.

Süper Lig'deki son gollerini 5-0 kazanılan Pendik maçında hattrick yapan Boşnak forvet, bu akşam Karagümrük karşısında yeniden gol sevinci yaşamayı amaçlıyor.  

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