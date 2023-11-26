Konferans Ligi'ndeki Ludogorets deplasmanında yedek bekleyen, Adana Demirspor karşılaşmasında formasına kavuşan'nin kaptanıo, Karagümrük karşısındaSüper Lig'de Kadıköy'de 3-2 kaybedilen Trabzonspor ve Adana deplasmanında gol atamayan Boşnak yıldız, bu sezon 16 resmi maçta 6 asist ve 12 golle oynadı. 37 yaşındaki forvet, ligde 12 karşılaşmada 10 gole (3 de asisti var) ulaştı ve krallık yarışında yer alıyor.hattrick yapan Boşnak forvet, bu akşam Karagümrük karşısında yeniden gol sevinci yaşamayı amaçlıyor.