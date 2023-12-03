Fenerbahçe'de Dzeko hırs küpü

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de 4 maçtır ağları havalandıramayan Edin Dzeko, Sivasspor önünde yeniden başrolde yer almak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Dzeko hırs küpü
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03 Aralık 2023 09:58
Son güncelleme 03 Aralık 2023 10:05
Fenerbahçe'de 4 maçtır gol atamayan Edin Dzeko, Sivasspor maçında bu gidişatı sonlandırmak istiyor.

Süper Lig'de Kadıköy'de 3-2 kaybedilen Trabzonspor ve Adana deplasmanında gol atamayan Edin Dzeko'nun gol orucu, sırasıyla Fatih Karagümrük ile Nordsjaelland karşısında da devam etmişti.

Son gollerini ligde deplasmanda 5-0 kazanılan Pendik mücadelesinde atan Dzeko, Danimarka'da sonradan oyuna girmiş ve etkisiz bir görüntü sergilemişti.



4 maçtır ağları havalandıramayan Boşnak yıldız, Sivasspor önünde Kadıköy'de yeniden başrolde yer almak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Son idmanlarda bir hayli motive olan ve Yiğido karşısında ilk 11'de olması beklenen 37 yaşındaki forvet, bu sezon 18 resmi maçta 6 asist ve 12 golle oynadı. 

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