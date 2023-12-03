'de 4 maçtır gol atamayan, Sivasspor maçında bu gidişatı sonlandırmak istiyor.Süper Lig'de Kadıköy'de 3-2 kaybedilen Trabzonspor ve Adana deplasmanında gol atamayan Edin Dzeko'nun gol orucu, sırasıyla Fatih Karagümrük ile Nordsjaelland karşısında da devam etmişti.Son gollerini ligde deplasmanda 5-0 kazanılan Pendik mücadelesinde atan Dzeko, Danimarka'da sonradan oyuna girmiş ve etkisiz bir görüntü sergilemişti.4 maçtır ağları havalandıramayan Boşnak yıldız, Sivasspor önünde Kadıköy'de yeniden başrolde yer almak istiyor.Son idmanlarda bir hayli motive olan ve Yiğido karşısında ilk 11'de olması beklenen 37 yaşındaki forvet, bu sezon 18 resmi maçta 6 asist ve 12 golle oynadı.