Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele uzun süre 0-0 eşitlikle geçilirken, 84. dakikada sahneye çıkan Diego Rossi Fenerbahçe'ye 1-0'lık galibiyeti getirdi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 23 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler, ayrıca ligde liderliği aldı. Başakşehir ise 20 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de değerlendirdiği Bright Osayi-Samuel'in yerine İsmail Yüksek'e şans verdi.Medipol Başakşehir karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunma üçlüsünde Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'yi oynattı. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Lincoln Henrique'yi tercih eden 68 yaşındaki Portekizli teknik adam, orta sahada ise İsmail Yüksek ile Miguel Crespo'ya şans verdi. Bu oyuncuların önünde İrfan Can Kahveci'yi görevlendiren Jesus, gol yollarında ise Michy Batshuayi ile Enner Valencia'yı tercih etti.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Willian Arao, Ezgjan Alioski, Diego Rossi, Arda Güler, Bright Osayi-Samuel, Emre Mor, Miha Zajc, Joao Pedro ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde kalecileri Altay Bayındır'a destek oldu.Son zamanlarda performansıyla ilgili eleştiriler alan milli kaleci için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısında bulunmuştu.Sarı-lacivertliler, maç öncesinde Altay'a sevgi gösterisinde bulundu.24 yaşındaki kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Willian Arao ve Miha Zajc, formasına kavuştu.Son olarak deplasmanda Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada forma giyen Arao, ligde Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca müsabakalarını kaçırmıştı.Ligde 9 Ekim'de Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada yedek soyunan Miha Zajc ise sakatlığı sebebiyle MKE Ankaragücü ve AEK Larnaca maçlarında kadroda yer almamıştı.Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 3 futbolcusundan faydalanamadı.Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, kadroda yer almadı.Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi takımını yine yalnız bırakmadı.Maçtan saatler öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşma öncesinde futbolcularına destek oldu.Sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'nda kendileri için ayrılmış bölümlerin tamamını doldurdu.Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir'i çalıştıran eski futbolcu ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.Tribünler, sarı-lacivertlilerin efsane isimleri arasında yer alan Belözoğlu lehine maçtan önce tezahürat yaptı.Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.Emre Belözoğlu, karşılaşmada Lucas Lima ve Yossouf Ndayishimiye'nin yerine, Hasan Ali Kaldırım ve Stefano Okaka'ya ilk 11'inde şans verdi.Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Lucas Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Bertrand Traore ve Stefano Okaka ilk 11'iyle çıktı.Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Münir, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Francis Nzaba, Lucas Lima ve Junior Caiçara yer aldı.Emre Belözoğlu, cezalı Youssouf Ndayishimiye'nin yokluğunda stoperde Mahmut Tekdemir'e şans verdi.Asıl mevkisi orta saha olan Mahmut Tekdemir, Leo Duarte ile birlikte Fenerbahçe karşısında Medipol Başakşehir'in stoper ikilisini oluşturdu.Başakşehir 19. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topu taşıyan Bertrand Traore, Szalai'den sıyrılıp ceza alanı içinden şutunu çekti. Top üstte auta gitti.Karşılaşmada düşük tempoda başlarken, Fenerbahçe 31 ve 32. dakikada arka arkaya gole yaklaştı ancak kaleci Volkan'ı geçemedi. Sarı-lacivertlierde önce İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından şansını denedi, Volkan Babacan bu topu kornere gönderdi. Ardından 32. dakikada Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Volkan yine başarılı oldu.Fenerbahçe, 34. dakikada penaltı bekledi. Bu dakikada sol kanatta topla buluşan Lincoln'un ortasında top savunmada Ömer Ali'den sekti. Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler elle oynama ve penaltı kararı bekledi ancak hakem Zorbay Küçük karşılaşmayı sürdürdü.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.Fenerbahçe, 57. dakikada etkili geldi. Sarı-lacivertliler, bu dakikada tek paslarla hızlı çıktı. Batshuayi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan İrfan Can'ın ortasında top savunmadan sekip kaleci Volkan'da kaldı.Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, 65. dakikada sakatlandı. 23 yaşındaki futbolcu, tedavisinin ardından oyuna devam edemedi. İsmail'in yerine 67. dakikada oyuna Willian Arao dahil oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 0-0 giden karşılaşmaya 74. dakikada müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can, Valencia ve Batshuayi kenara geldi. Emre Mor, Rossi ve Joao Pedro oyuna girdi.Fenerbahçe'de 84. dakikada Diego Rossi sahne aldı. Uruguaylı futbolcu, ceza yayından yaptığı şık şutla takımını 1-0 öne geçirdi.Başakşehir, karşılaşmanın 90+3. dakikasında gole çok yaklaştı. Ceza sahasında boş pozisyonda kalan Aleksic'in vuruşunu kaleci Altay Bayındır kurtardı.Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.Karşılaşmada ilk ciddi atak, konuk ekip Medipol Başakşehir'den geldi. 19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına katedip sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.21. dakikada bu kez Fenerbahçe etkili geldi. Paslaşmalar sonrası ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin çalımların ardından yerden içeri gönderdiği ve hiçbir sarı-lacivertli oyuncunun dokunamadığı top, taç çizgisine yöneldi.31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.32. dakikada Fenerbahçe'nin sol taraftan paslaşarak kullandığı kornerde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında altıpas önünde Batshuayi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.37. dakikada sol kanatta İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Lincoln Henrique'nin ortasına Valencia iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.42. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest atışı Crespo kullandı ve topu ceza sahası içine gönderdi. Gustavo Henrique'nin kafayla indirdiği topa sağ çaprazda Serdar Aziz sol ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.İkinci yarıda da ilk tehlikeli atağı konuk ekip geliştirdi. 49. dakikada Okaka'nın pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Traore'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.70. dakikada Crespo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Serdar Aziz kafayla topu içeri çevirdi. Arao'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak defanstan döndü.83. dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lincoln Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak defansa da çarparak direk dibinden kornere çıktı.84. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kaleci Volkan Babacan'ın vuruşunu orta sahada karşılayan Arao, topu sol çaprazdaki Rossi'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza yayının gerisinden hafif sol çaprazdan sağ ayak içiyle plasesinde, meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti: 1-090+3. dakikada konuk ekip, beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanatta topu kapan Keny'nin yerden paralel pasında meşin yuvarlak, Aleksic'in önüne geldi. Bu oyuncunun sert vuruşunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.ÜlkerZorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal YılmazAltay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Osayi-Samuel), Lincoln Henrique, İsmail Yüksek (Dk. 68 Arao), Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Emre Mor), Valencia (Dk. 74 Pedro), Batshuayi (Dk. 74 Rossi)Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Deniz Türüç (Dk. 87 Szysz), Berkay Özcan (Dk. 87 Keny), Traore (Dk. 80 Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 60 Münir), OkakaDk. 84 Rossi (Fenerbahçe)Dk. 61 Deniz Türüç, Dk. 69 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 62 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)