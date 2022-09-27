Fenerbahçe'de derbi öncesi milli alarm!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, son 2 maçta kötü sonuçlar alan A Milli Takım'da oynayan 5 oyuncunun moralini düzeltmeye çalışacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de derbi öncesi milli alarm!
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27 Eylül 2022 09:21
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugün başlayacak Beşiktaş derbisi hazırlıklarında öncelikle milli futbolculara yoğunlaşacak.

5 İSİMLE ÖZEL GÖRÜŞME

Portekizli çalıştırıcı, A Milli Takım 'ın Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle moralsiz olan Altay Bayındır, Serdar Dursun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu'nu derbi atmosferine sokmak için özel çaba harcayacak.

 

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