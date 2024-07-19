Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'dan siftah

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden olan Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Sarı-lacivertli forma ile ilk maçlarına çıktı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Oğuz Aydın, 46'ncı dakikada Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olurken; Cenk Tosun 68'inci dakikada Edin Dzeko'nun yerine süre buldu.
İki oyuncuda maç içerisinde gösterdiği performansla taraftarının beğenisini kazandı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Oğuz Aydın, 46'ncı dakikada Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olurken; Cenk Tosun 68'inci dakikada Edin Dzeko'nun yerine süre buldu.
İki oyuncuda maç içerisinde gösterdiği performansla taraftarının beğenisini kazandı.
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