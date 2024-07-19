Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'dan siftah

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, oynanan Hull City maçında sarı-lacivertli forma ile ilk kez süre aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'dan siftah
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19 Temmuz 2024 10:50
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden olan Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Sarı-lacivertli forma ile ilk maçlarına çıktı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Oğuz Aydın, 46'ncı dakikada Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olurken; Cenk Tosun 68'inci dakikada Edin Dzeko'nun yerine süre buldu.

İki oyuncuda maç içerisinde gösterdiği performansla taraftarının beğenisini kazandı.

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