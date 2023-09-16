Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Emre Demir

Fenerbahçe, genç oyuncusu Emre Demir'in Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Emre Demir
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16 Eylül 2023 00:05
Son güncelleme 16 Eylül 2023 00:12
Türkiye'de transferin son anlarına girilmişken Fenerbahçe bir ayrılığı daha açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; genç oyuncu Emre Demir'in, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığı açıklandı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama; 

"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda genç oyuncularımızdan Emre Demir bir yıllığına Ümraniyespor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz."

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Demir, sezonun ikinci yarısında Samsunspor'da forma giymişti. 19 yaşındaki oyuncu çıktığı 2 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.
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