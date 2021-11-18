Fenerbahçe'de Berke Özer idmana katılmadı

Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer, tedbir amaçlı antrenmana katılmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Berke Özer idmana katılmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2021 11:53
Berke Özer
Berke Özer
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana kaleci Berke Özer tedbir amaçlı katılmadı.

Milli takımlardan tüm oyuncular döndü. Filip Novak ve Kim Min-jae takımdan ayrı yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Enner Valencia'nın tedavisi sürerken, kaleci Altay Bayındır salonda, Luiz Gustavo ise bireysel çalıştı.

Kaleciler Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda, Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz çalışmalara dahil edildi.

Isınma ve koordinasyonla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederken, antrenmanın kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.