Aylardır takip ettiği Fenerbahçe ile geçtiğimiz hafta resmi sözleşmeyi imzalayan Jorge Jesus, transfer çalışmalarına hemen başladı.



Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve listesinde birçok futbolcu bulunan Portekizli teknik adam ile sarı-lacivertli yönetimin bir diğer hedefinin ise altyapıya Portekiz modelini taşımak olduğu ortaya çıktı. Bu hedefte senelerdir keşfettikleri yeni yetenekleri Avrupa'nın önemli liglerine satma başarısı gösteren Porto ve Benfica örnek alınırken, Jesus'un Benfica'nın genç yaş kategorilerinde görev almış Portekizli Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdiği öğrenildi.



YENİ GENÇLER BULACAKLAR



Özellikle son 1 senedir genç oyunculara ciddi ağırlık veren sarı lacivertliler, İsak Vural, Jin- Ho Jo gibi potansiyeli yüksek isimleri transfer etmiş, Arda Güler'i de A takıma çıkartarak parlatmıştı. Geleceği altyapıda gören Başkan Ali Koç'un bu sezon da yatırımlarını sürdüreceği ve Portekiz modelini uygulamak konusunda kararlı olduğu gelen haberler arasında.



