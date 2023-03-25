Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un hayali gerçek oluyor

Depremzedeler yararına oynanan maçta Zenit karşısında genç Fenerbahçe'nin sahaya koyduğu başarılı ve istekli Futbol taraftarlar ve yöneticiler tarafından büyük beğeni topladı. Barcelona'dan 40 milyon euro bonservisle Zenit'e transfer edilen Brezilya asıllı Malcom, gene 22 milyon euro değerindeki 10 numara Wendel ve 18 milyon euro değerindeki Claudinho karşısında başa baş futbol oynayan genç oyuncular Yiğit Efe Demir, Ahmet Nejat Aydın, Bora Aydınlık ve Jin-Ho-Jo büyük beğeni topladı.Yönetici Özgür Özaktaç yıldız adayları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Hürriyet'e görüşlerini açıklayan Fenerbahçe alt yapılardan sorumlu yöneticisi Özgür Özaktaç gençlerin performansından gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Fenerbahçe Futbol Akademisi için gurur veren bir maçtı. Milyon Euro değerindeki çok güçlü bir takıma karşı oynadılar ve bizim çocuklar bizi mahcup etmediler.Türk seyircileri Bora'yı ilk kez gördüler ve çok beğeni aldı.Yiğit Efe penaltı yaptırdı ama gene de çok iyiydi.Jin-Ho-Jo da başarılıydı. Biz hepsinin kariyerlerini tek tek planlıyoruz. Taraftarlarımıza müjdem daha çok yetenekli oyuncularımız aşağıdan geliyor. Zaman içinde hepsiyle tanışacaklar."Zenit önündeki gençler için Fenerbahçe A takım seviyesinin çok erken olduğunu belirten Özaktaç, Göztepe'ye kiralanan Emir Ortakaya örneğini verirken şöyle konuştu. "Onlara da Emir Ortakaya gibi bir kariyer planlıyoruz. Emir, Göztepe'de 25 maçta 90 dakika başarıyla oynadı. Bu bir süreçtir ve önemli olan bu süreçleri iyi yönetmek. Biz iyi yönettiğimizi düşünüyoruz.Bu gençler oynama garantisi veya benzeri uygulamayla maç tecrübesi kazanıp Fenerbahçe'ye geri gelecekler. Emir önümüzdeki yıl mutlaka hazırlık kampımızda olacak. Takım hocası hakkında karar verecek. Ya takımda kalır ya bir Süper Lig takımına veya bir Avrupa kulübüne 1 yıl kiraya gider. Kiralandıktan sonraki sene de Fenerbahçe A takımında yer alacaktır."Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç, genç oyuncularla ilgili hayaline adım adım yaklaşıyor. Koç, 2018'de dünyaya örnek futbol akademisi kurmak istediklerini ve bunun meyvelerinin 5-6 yıl sonra alınacağını belirtirken Fenerbahçe bu hedefe çok yaklaşmış durumda.Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar alt yapıdaki başarının tesadüf olmadığını söyledi. Karapınar "Altyapı sevgi, sabır ve fedakarlıktır. Buradaki tüm ekipler, hocalar bu bilinçle çalışıyorlar ve emek veriyorlar" dedi.