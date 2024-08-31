Fenerbahçe'de ayrılık görüşmesi: Rade Krunic

BAE ekibi Al Wahda, Fenerbahçe'den Rade Krunic ile ilgileniyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de ayrılık görüşmesi: Rade Krunic
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31 Ağustos 2024 21:40
Son olarak Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de bu kez ayrılık yaşanacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; BAE ekibi Al Wahda, Fenerbahçe'den Rade Krunic ile ilgileniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Habere göre; oyuncunun temsilcisinin BAE ekibiyle görüşmelere başladığı belirtildi.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyu 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'dan kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de 22 maça çıkan Krunic, 1 asistlik performans sergiledi. 

 
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