Fenerbahçe'de anlaşma: Oğuz Aydın

Fenerbahçe ve Alanyaspor, Oğuz Aydın transferi için anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın ile sözleşme görüşmelerine başladıktan sonra milli oyuncuyla da 4 yıllık anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de anlaşma: Oğuz Aydın
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14 Temmuz 2024 17:25
Son güncelleme 14 Temmuz 2024 18:10
Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın transferi için geri sayıma geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Akdeniz temsilcisi ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor ile anlaşmasının ardından Oğuz Aydın ile de sözleşme görüşmelerine başladı ve yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Yapılan görüşmelerde Oğuz Aydın'la 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Hollanda'da bulunan Oğuz Aydın, sağlık kontrolleri ve sözleşme için 15 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

ALİ KOÇ GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın ile anlaşmasının ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, başarılı futbolcu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve başarılar diledi.

Alanyaspor'da geçen sezon 38 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

FENERBAHÇE'DE YERLİ RÜZGARI

Fenerbahçe, bu sezon daha önce Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın transferini resmiyete dökmesi halinde bu sezonki üçüncü yerli transferini gerçekleştirecek. Sarı-lacivertliler ayrıca Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile de anlaşma sağlamıştı. Fenerbahçe'nin Cenk transferini de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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