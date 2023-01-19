Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaptan Altay Bayındır konusunda halen belirsizlik sürüyor.



Özellikle Galatasaray ile oynanan derbide gösterdiği performans nedeniyle taraftarların hedefinde olan milli kaleci ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Ancak Fenerbahçe Yönetimi ile Altay Bayındır'ın istediği rakamlar arasında büyük farklılıklar dikkat çekiyor. Sözleşme yenileme çalışmalarının uzun süredir devam etmesinde aradaki rakamsal farklılıklarının etkisi büyük.



ARADAKİ FARK TAM 12 MİLYON LİRA



Sarı-Lacivertliler'in kalesini koruyan yıldız oyuncu, yönetimden yıllık 30 milyon lira istedi. Fenerbahçe Yönetimi ise yeni sözleşmede yıllık 18 milyon liraya kadar çıkabileceğini oyuncu tarafına iletti. Görüşmeler halen sürüyor ancak iki rakam arasındaki farkın kısa süre içinde kapanması beklenmiyor. İki taraftan biri fedakarlık yapmazsa kapanacak gibi de durmuyor.



NAVAS VE HANDANOVIC İDDİASI



Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ile sözleşme yenileme çalışmaları sırasında ortaya transfer iddiaları atıldı. Sarı-Lacivertliler'in bu süreçte Fransız ekibi PSG'nin dünyaca ünlü kalecisi Keylor Navas'ı gündeme aldığı iddia edildi. Hatta başka bir iddiaya göre Fenerbahçe, Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki eldiven Samir Handanovic ile görüşüyor.







