Fenerbahçe'de Ali Koç takımla görüştü

Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'nin Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesinde takımla bir toplantı yaptığı kaydedildi.



"REAKSİYON BEKLİYORUM"



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



"Başkanımız Ali Y. Koç ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesinde takımımızla bir toplantı yaptı. Dün akşam alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkanımız, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti. Takım olarak birlikte kaybedilip, birlikte kazanıldığının altını çizen Başkanımız Ali Y. Koç, takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu, onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceklerine inandığını söyledi."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyetinin ardından takımın akşam antrenmanını ziyaret etti.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada,yanı sıra yöneticiler