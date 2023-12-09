Fenerbahçe'de 6 yıldızın ilk İstanbul derbisi

'de birçok futbolcu, Çubuklu ileçıkacak....Sarı-Lacivertliler sezon başında kadroda önemli bir değişime gitmişti. Bu nedenle bu akşam birçok futbolcu, Çubuklu'yla ilk İstanbul derbisi heyecanını yaşayacak.Beşiktaş karşısına 11'de başlaması beklenenvesiftah yapacak. Ayrıca geçen sezon devre arasında transfer edilmesine rağmende ilk kez derbide görev alacak. Bu konuda en deneyimli isim olanise 13. derbisine çıkacak.