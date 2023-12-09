Fenerbahçe'de 6 yıldızın ilk İstanbul derbisi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sezon başında kadroda önemli bir değişime giden Fenerbahçe'de birçok yıldız, Çubuklu'yla ilk İstanbul derbisi heyecanını yaşayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 6 yıldızın ilk İstanbul derbisi
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09 Aralık 2023 11:57
Son güncelleme 09 Aralık 2023 12:16
Fenerbahçe'de birçok futbolcu, Çubuklu ile ilk kez İstanbul derbisine çıkacak....

Sarı-Lacivertliler sezon başında kadroda önemli bir değişime gitmişti. Bu nedenle bu akşam birçok futbolcu, Çubuklu'yla ilk İstanbul derbisi heyecanını yaşayacak.

Beşiktaş karşısına 11'de başlaması beklenen Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko siftah yapacak. Ayrıca geçen sezon devre arasında transfer edilmesine rağmen Jayden Oosterwolde de ilk kez derbide görev alacak. Bu konuda en deneyimli isim olan Ferdi Kadıoğlu ise 13. derbisine çıkacak. 




 
 

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