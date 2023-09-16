Fenerbahçe'de 6 numaraya 'Yüksek' engel

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 2 hafta önce taraftara mesaj göndererek,

alacağız"

demişti. Uzun süredir yeni ön liberoyu bekleyen taraftarlar, transferin gerçekleşmemesiyle hayal kırıklığına uğradı.

Ancak yönetimin son

hamleyi yapmamasının arkasında

şu nedenler var...

Süper Lig'de 3 yerli oynatmak

zorunda olan teknik direktör

İsmail Kartal, alınacak 6 numara

yabancı olacağından kadro

planlamasında sıkıntı yaşadı.

Tecrübeli

çalıştırıcı, bu nedenle ön libero

bölgesinde İsmail Yüksek'i

kullanmayı hedefliyor.

Diğer Türk

kantenjanlarını ise Ferdi ve sağ

kanat için Cengiz veya İrfan dolduracak.

Ayrıca kadrosunda 17 yabancı

futbolcusu bulunan Kanarya,

göndermeyi planladığı isimler ayrılmayınca

da sorun yaşadı.

Bu sezon transfere 50 milyon Euro'ya yakın para harcayan Fenerbahçe, ön liberoya da çok kaliteli bir ismi almayı planlıyordu. Kulübe önerilen Andre Gomes, orta sahaya seviye atlatmayacağı düşünülerek veto edildi. Birçok oyuncu ile görüşen yönetim, futbolcuların bonservis bedellerinin çok yüksek olmasından dolayı geri adım attı. Son ana kadar fırsat stratejisi uygulanmak istense de beklenen imkânlar çıkmadı.