Fenerbahçe'de 6 numaraya 'Yüksek' engel

3 yerli kuralı nedeniyle ön liberoda İsmail Yüksek'i oynatmayı planlayan İsmail Kartal yeni bir yabancıya yer açmakta sıkıntı yaşadı. Yönetimin de hedeflediği yıldızlar el yaktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 6 numaraya 'Yüksek' engel
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16 Eylül 2023 09:45
Son güncelleme 16 Eylül 2023 09:51
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 2 hafta önce taraftara mesaj göndererek, "Bu sene transferde son 5 yılın en doğru tercihlerini yaptık. Bir tek eksiğimiz kaldı. Gerçek, sağlam bir 6 numara alacağız" demişti. Uzun süredir yeni ön liberoyu bekleyen taraftarlar, transferin gerçekleşmemesiyle hayal kırıklığına uğradı. Ancak yönetimin son hamleyi yapmamasının arkasında şu nedenler var...

İSMAİL & FERDİ BANKO, SAĞDA İKİ ADAY

Süper Lig'de 3 yerli oynatmak zorunda olan teknik direktör İsmail Kartal, alınacak 6 numara yabancı olacağından kadro planlamasında sıkıntı yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu nedenle ön libero bölgesinde İsmail Yüksek'i kullanmayı hedefliyor. Diğer Türk kantenjanlarını ise Ferdi ve sağ kanat için Cengiz veya İrfan dolduracak. Ayrıca kadrosunda 17 yabancı futbolcusu bulunan Kanarya, göndermeyi planladığı isimler ayrılmayınca da sorun yaşadı.

İSTENEN BONSERVİSLER LİMİTİ AŞTI

Bu sezon transfere 50 milyon Euro'ya yakın para harcayan Fenerbahçe, ön liberoya da çok kaliteli bir ismi almayı planlıyordu. Kulübe önerilen Andre Gomes, orta sahaya seviye atlatmayacağı düşünülerek veto edildi. Birçok oyuncu ile görüşen yönetim, futbolcuların bonservis bedellerinin çok yüksek olmasından dolayı geri adım attı. Son ana kadar fırsat stratejisi uygulanmak istense de beklenen imkânlar çıkmadı.



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