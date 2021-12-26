Fenerbahçe'de 5 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de 5 isim kadroda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 5 eksik
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26 Aralık 2021 19:33
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında kadroya alınmadı.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır, tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ile Mergim Berisha, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz ve adalesinde ağrı bulunan Luiz Gustavo, kadroya dahil edilmedi.

Gribal enfeksiyonu atlatan Marcel Tisserand ise 2 maç sonra müsabaka kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş derbisinden sonra teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün ardından Yeni Malatyaspor karşısında da sahaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı.


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