Fenerbahçe'de 3 yıl sonra bir ilk

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de karşılaşmadaki etkisiz görüntü istatistiklere de yansıdı.
Trabzonspor kalesine isabetli şut atamayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yaklaşık 3 yıl aradan sonra aynı istatistiğe imza attı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçından önce Süper Lig'de Mart 2020'de Konyaspor'a karşı isabetli şut atamadan maçı tamamlamıştı.
Trabzonspor kalesine isabetli şut atamayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yaklaşık 3 yıl aradan sonra aynı istatistiğe imza attı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçından önce Süper Lig'de Mart 2020'de Konyaspor'a karşı isabetli şut atamadan maçı tamamlamıştı.
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