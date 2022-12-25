Fenerbahçe'de 3 yıl sonra bir ilk

Trabzonspor deplasmaınnda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'de yaklaşık 3 yıl sonra bir maçı isabetli şut atamadan tamamladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 3 yıl sonra bir ilk
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25 Aralık 2022 10:38
Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de karşılaşmadaki etkisiz görüntü istatistiklere de yansıdı.

Trabzonspor kalesine isabetli şut atamayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yaklaşık 3 yıl aradan sonra aynı istatistiğe imza attı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçından önce Süper Lig'de Mart 2020'de Konyaspor'a karşı isabetli şut atamadan maçı tamamlamıştı.

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