Sezon sonu yaklaşırken Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarını da ardı arkası kesilmiyor.



İngiliz medyasının haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Chelsea'de forma giyen 21 yaşındaki Belçikalı ön libero Romeo Lavia ile ilgileniyor.



Haberde, sarı lacivertlilerin Romeo için nabız yoklayacağı vurgulandı. İngiliz ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı genç yıldızın güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.



PERFORMANSI



Bu sezon 14 maçta görev alan Romeo Lavia'nın 1 asist yaptı.



