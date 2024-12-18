Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde kayıp

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Monza'ya 3-1 yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde kayıp
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18 Aralık 2024 00:21
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Monza ile karşı karşıya geldi. 

İtalya'da oynanan mücadelede Fenerbahçe, Monza'ya 23-25, 21-25, 25-23 ve 20-25'lik setlerle mağlup oldu. 

Bu sonuçla CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 5 puanda kalan Fenerbahçe, ikinciliğini sürdürüyor. 

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta grubun sonuncusu olan Alman ekibi Giesen ile karşılaşacak.

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