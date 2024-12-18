Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde kayıp

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Monza ile karşı karşıya geldi.



İtalya'da oynanan mücadelede Fenerbahçe, Monza'ya 23-25, 21-25, 25-23 ve 20-25'lik setlerle mağlup oldu.



Bu sonuçla CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 5 puanda kalan Fenerbahçe, ikinciliğini sürdürüyor.



Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta grubun sonuncusu olan Alman ekibi Giesen ile karşılaşacak.



