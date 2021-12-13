Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep 3-2'lik skorla kazandı.



Gaziantep, 8. dakikada Joao Figueiredo'nun 43.5 metreden attığı golle öne geçti. Luiz Gustavo'nun hatalı pasında topu kontrol eden Joao, Berke Özer'in önde olduğunu görünce gelişine vurup fileleri havalandırdı ve sezonun en uzak mesafeden atılan golünü kaydetti.



30. dakikada Mesut Özil, organize gelen atakta kendine has vuruşuyla fileleri havalandırdı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



Gaziantep, 54. dakikada Alexandru Maxim'in penaltı golüyle öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 67. dakikada Miha Zajc'ın ceza sahası dışından attığı golle cevap verdi.



Joao, 73. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve Gaziantep'e galibiyeti getiren golü attı.



Son 7 deplasman maçında 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 27 puanda kaldı. İç sahadaki namağlup serisini sürdüren ve 8. maçında 6. galibiyetini alan Gaziantep, puanını 21'e yükseltti.



Fenerbahçe, gelecek hafta derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.



PUAN DURUMU



1-(39) Trabzonspor

2-(30) Konyaspor

3-(29) Hatayspor

4-(28) Başakşehir

5-(27) Fenerbahçe

6-(27) Alanyaspor

7-(24) Beşiktaş

8-(23) Adana Demirspor

9-(23) Galatasaray

10-(22) Sivasspor



VITOR PEREIRA'DAN TEK HAMLE



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklik tercih etti.



Fenerbahçe, ligin 15. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği karşılaşmaya göre kadrosunu büyük ölçüde korudu.



Geçen haftaki maça göre Berisha'yı yedekte değerlendiren deneyimli teknik adam Vitor Pereira, bu oyuncunun yerine Serdar Dursun'a şans verdi.



Pereira yönetimindeki sarı-lacivetli takımın ilk 11'i Berke Özer, Szalai, Kim Min-jae, Tisserand, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi ve Serdar Dursun'dan oluştu.



EROL BULUT'TAN DEĞİŞİKLİK



Ev sahibi takım ise geçen haftada deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Göztepe maçına göre 3 değişiklik yaptı.



Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Ertuğrul Ersoy, Mendyl ve Dicko'yu dinlendirdiği Fenerbahçe maçında, bu oyuncuların yerine Sagal, Halil İbrahim Pehlivan ve Figueiredo'yu sahaya sürdü.



Siyah-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan, Caulker, Tosca, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir ve Sagal ile sahaya çıktı.



SEZONUN EN UZAKTAN ATILAN GOLÜ: JOAO



Fenerbahçe, mücadeleye sağ kanadı etkili kullanarak başladı. Henüz ilk saniyelerde Ferdi'nin ortasında Serdar Dursun ön direkte vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti. Bu pozisyondan 1 dakika sonra yine sağdan bu kez Rossi ortaladı, yine Serdar'ın vuruşu yandan auta gitti.



Gaziantep ilk atağını 6. dakikada yaptı ve Muhammet Demir'in ön direkten topukla yaptığı vuruşu Berke Özer son anda kurtarmayı başardı.



Gaziantep, 8. dakikada sezonun en uzaktan atılan golüyle öne geçti.



Orta saha çizgisi civarında Luiz Gustavo hatalı bir pas verdi. Araya giren Joao Figueiredo, Berke Özer'in önde olduğunu görüp 43.5 metreden vurdu ve topu ağlara gönderdi.



MESUT ÖZİL, 'ÖZİL VURUŞU'YLA EŞİTİĞİ SAĞLADI



Fenerbahçe, geriye düştükten sonra baskısını artırdı. Üst üste ataklarla Gaziantep kalesini yoklayan Fenerbahçe, 30. dakikada eşitliği sağladı.



Savunmadan paslarla çıkan Fenerbahçe'de Szalai, pasını Mesut'a aktardı. Mesut topun üstünden atlayarak pası Serdar Dursun'a geçirdi. Serdar Dursun, içeri doğru hareketlenen Osayi-Samuel'i gördü. Osayi-Samuel, sol çaprazdan ceza alanı içine hareketlenen Mesut Özil'i çok iyi gördü. Mesut Özil, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden ağlara gönderdi.



Fenerbahçe, ilk yarnın son 16 dakikalık bölümünde üstünlük golü için yüklendi ancak kalabalık Gaziantep savunması hata yapmadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



MAXIM, PENALTIDA HATA YAPMADI



Gaziantep'te ikinci yarının başında Halil İbrahim Pehlivan yerine Papy Djilobodji oyuna dahil oldu.



Fenerbahçe ikinci yarı başında da topa hakim olmayı sürdürdü. Gaziantep ise ilk kontratağında gole ulaştı. Önce Joao, Min-Jae'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve serbest vuruş kararı verildi. Serbest vuruşta savunmadan seken topu Joao aldı, barajdan ayrılan Ferdi'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararını verdi.



Topun başına gelen Alexandru Maxim, fileleri havalandırmayı başardı.



JOAO BERKE'YE TAKILDI



Fenerbahçe, golden sonraki 5 dakikalık bölümde oyun disiplinini korumakta zorlandı. Bu bölümün ardından Vitor Pereira, Gustavo yerine Zajc'ı, Rossi yerine Berisha'yı oyuna sürdü.



Gaziantep, 65'te farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı. Szalai ve Kim arasındaki anlaşmazlık sonrası topu önünde bulan Joao, kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldı. Joao'nun vuruşunda Berke topu çelmeyi başardı.



ZAJC EŞİTLİĞİ SAĞLADI



Bu atağın dönüşünde Fenerbahçe, eşitlik golünü buldu.



67. dakikada sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Mergim Berisha'nın ceza alanı içinden vuruşunda top savunmadan geri döndü. Ceza yayına açılan topa Miha Zajc, sağ ayağıyla etkili bir şut çıkardı ve topu kaleci Günay Güvenç'in uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturdu.



JOAO, 3. KEZ ÖNE GEÇİRDİ



Gaziantep, 73. dakikada Fenerbahçe savunmasındaki bireysel hatayı iyi değerlendirerek maçta 3. kez öne geçti.



Kim Min-Jae'nin kafasından seken topu önünde bulan Muhammet Demir'in pasıyla topla buluşan Furkan Soyalp, ceza alanı içine hareketlenen Joao'ya pasını verdi. Merkezden bindiren Joao, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve topu Berke Özer'in solundan ağlarla buluşturdu.



SERDAR DURSUN NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ



Fenerbahçe'de Serdar Dursun, 77. dakikada kale ağzında müsait pozisyonda topu filelere gönderemedi. 89'da Dicko karşı karşıya pozisyonda Berke Özer'i geçemedi.



Maçın 6 dakikalık uzatma bölümünde Fenerbahçe, eşitlik golü için baskı kurdu ancak sonucu değiştiremedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada konuk ekibin sağ kanattaki atağında Rossi'nin kale sahasına çevirdiği topu ön direkte karşılayan Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

5. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Kaleci Berke Özer'den ceza sahası dışına dönen topa sahip olan Doğan Erdoğan'ın sağ kanatta ceza sahasına ortasını kale direği dibinde karşılayan Muhammet Demir, kaleye sırtı dönük pozisyonda topukla meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi. Kaleci Berke Özer topu güçlükle kornere çeldi.

8. dakikada ev sahibi ekip Figueiredo ile öne geçti. Orta sahanın yakınında Luiz Gustavo'nun hatalı pasında topa sahip olan Figueiredo, kaleci Berke Özer'in ceza saha önünde olduğunu fark ederek yaptığı aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

26. dakikada Fenerbahçeli Rossi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortayı karşılayan Szalai'nin kafayla ağlara gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

30. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Sol kanattan ilerleyen Osayi-Samuel, topu ceza sahasındaki Mesut Özil'e ulaştırdı. Mesut Öz meşin yuvarlığı kaleci Günay Güvenç'in sağında ağlara gönderdi. 1-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattaki atağında, Kim Min-jae'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşuyla meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

54. dakikada Gaziantep FK, penaltıdan bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışında Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşunun ardından ceza sahası içinde Ferdi Kadıoğlu'nun müdahalesiyle Figueiredo yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan'nın penaltı noktasını göstermesinin ardın topun başına geçen Maxim, kaleci Berk Özer'in sağında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

65. dakikada Kim Min-jae ile Tisserand'ın kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıkta paslaşmaya çalışırken araya girerek topa sahip olan Figueiredo'nun ceza sahasına girer girmez çektiği şutu kaleci Berk Özer kornere çeldi.

67. dakikada konuk ekip Zajc ile bir kez daha beraberliği yakaladı. Ceza sahası içindeki Mesut Özil'in dışarı doğru pasıyla buluşan Zajc'in kaleyi cepheden gören noktada çektiği şut kalecinin sağından filelere gönderdi: 2-2.

73. dakikada ev sahibi takım tekrar üstünlüğü aldı. Takımın orta sahadan gelişen atağında Muhammet Demir topu ceza sahası yayına yakın noktadaki Furkan Soyalp'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içinde pasıyla buluşan Figueiredo, meşin yuvarlağı kaleci Berk Özer'in sağından filelere ulaştırdı: 3-2.

77. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında Mesut Özil'in ceza sahasına gönderdiği pasıyla buluşan Serdar Dursun'un kalenin önünde müsait pozisyondaki şutu kalenin üstünden auta gitti.

87. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Serdar Dursun'un son çizgiden geriye çıkardığı topta Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye doğru vuruşunu kale direğinin dibinden auta çıktı.

88. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Dicko'nun vuruşunu Berke Özer rahatlıkla kontrol etti.



Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Osman Gökhan Bilir

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Djilobodji), Caulker, Tosça, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim (Dk. 69 Furkan Soylap), Figueiredo (Dk. 86 Kenan Özer), Muhammet Demir (Dk. 77 Dicko), Sagal (Dk. 69 Mendyl)

Fenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Kim Min-jae (Dk. 83 Muhammed Gümüşkaya), Tisserand, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo (Dk. 60 Zajc), Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi (Dk. 60 Berisha), Serdar Dursun

Goller: Dk. 8 ve Dk. 73 Figueiredo, Dk. 54 Maxim (penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 30 Mesut Özil, Dk. 67 Zajc (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 50 Kim Min-jae, Dk. 79 Tisserand (Fenerbahçe), Dk. 59 Maxim, Dk. 73 Figueiredo, Dk. 90 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)





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