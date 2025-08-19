Fenerbahçe Benfica önünde: 7 kritik avantaj!

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda berabere kalarak taraftarını üzen Fenerbahçe'de gözler, çarşamba günü Benfica ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçına çevrildi.





Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda, yönetimden teknik heyete ve futbolcu grubuna kadar herkese önemli bir avantaj sağlayacak.





İşte 7 avantaj:

1- Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması, Eylül ayında yapılacak olağanüstü seçimde Ali Koç'un elini güçlendirecek.





2- Son dönemlerde tartışma konusu haline gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yeniden güven kazanacak.





3- Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak futbolcular, değerlerini artırma şansı yakalayacak.





4- Devler Ligi'ne katılma ücretiyle kulüp maddi açıdan güçlenecek. Sarı-lacivertlilerin elde edeceği gelir, hem mali bağımsızlığa hem de yeni transferlere yarayacak.





5- Sarı-lacivertlilerin, Benfica karşısında elde edeceği olası galibiyetin, Kocaelispor ile oynanacak lig maçına da olumlu yansıması bekleniyor.





6- Fenerbahçe'nin çarşamba günü oynanacak karşılaşmada iyi bir skorla maçtan ayrılması durumunda, borsadaki hisse senetleri de değer kazanacak.





7- Camia olası bir yenilgiyi aklına getirmek istemese de, alınacak kötü sonucun yukarıdaki 6 maddeyi olumsuz etkilemesi söz konusu olacak.





Avrupa Ligi'nin rövanşı da alınacak





Tüm hedeflerini Benfica'yı yenmek üzerine kuran Fenerbahçe, Feyenoord karşılaşmasında olduğu gibi taraftar desteğini arkasına almak istiyor. Sarı-lacivertliler, play-off turundan mutlu sonla ayrılarak 2013 yılının rövanşını da almak amacında. 2013 yılında Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'nde final oynama şansını kaybetmişti.



