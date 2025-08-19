18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Fenerbahçe Benfica önünde: 7 kritik avantaj!

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde Fenerbahçe'yi hem sportif hem de mali açıdan büyük fırsatlar bekliyor.

calendar 19 Ağustos 2025 08:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Benfica önünde: 7 kritik avantaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda berabere kalarak taraftarını üzen Fenerbahçe'de gözler, çarşamba günü Benfica ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçına çevrildi.

Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda, yönetimden teknik heyete ve futbolcu grubuna kadar herkese önemli bir avantaj sağlayacak.

İşte 7 avantaj:



1- Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması, Eylül ayında yapılacak olağanüstü seçimde Ali Koç'un elini güçlendirecek.

2- Son dönemlerde tartışma konusu haline gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yeniden güven kazanacak.

3- Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak futbolcular, değerlerini artırma şansı yakalayacak.

4- Devler Ligi'ne katılma ücretiyle kulüp maddi açıdan güçlenecek. Sarı-lacivertlilerin elde edeceği gelir, hem mali bağımsızlığa hem de yeni transferlere yarayacak.

5- Sarı-lacivertlilerin, Benfica karşısında elde edeceği olası galibiyetin, Kocaelispor ile oynanacak lig maçına da olumlu yansıması bekleniyor.

6- Fenerbahçe'nin çarşamba günü oynanacak karşılaşmada iyi bir skorla maçtan ayrılması durumunda, borsadaki hisse senetleri de değer kazanacak.

7- Camia olası bir yenilgiyi aklına getirmek istemese de, alınacak kötü sonucun yukarıdaki 6 maddeyi olumsuz etkilemesi söz konusu olacak.

Avrupa Ligi'nin rövanşı da alınacak

Tüm hedeflerini Benfica'yı yenmek üzerine kuran Fenerbahçe, Feyenoord karşılaşmasında olduğu gibi taraftar desteğini arkasına almak istiyor. Sarı-lacivertliler, play-off turundan mutlu sonla ayrılarak 2013 yılının rövanşını da almak amacında. 2013 yılında Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'nde final oynama şansını kaybetmişti. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
