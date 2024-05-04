Fenerbahçe Beko tarihe geçmek için sahada

EuroLeague'de sahasında Monaco'ya mağlup olan Fenerbahçe serinin son maçını kazanarak bunu başaran ilk takım olarak tarihe geçebilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko tarihe geçmek için sahada
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04 Mayıs 2024 00:41
THY EuroLeague'de Ülker Sports Arena'da ağırladığı Monaco'ya mağlup olan Fenerbahçe Beko tarihe geçebilir.

EuroLeague tarihinde 5 maçlık serilerde saha avantajına sahip olmayan takımların hepsi 5. maçlarda elendi.

8 Mayıs Çarşamba TSİ 20.00'da başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe Beko sahadan galip ayrılması ve Final-Four'a kalması durumunda EuroLeague tarihinde bunu başaran ilk takım olacak.

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