Fenerbahçe Beko tarihe geçmek için sahada

THY EuroLeague'de Ülker Sports Arena'da ağırladığı Monaco'ya mağlup olan Fenerbahçe Beko tarihe geçebilir.
EuroLeague tarihinde 5 maçlık serilerde saha avantajına sahip olmayan takımların hepsi 5. maçlarda elendi.
8 Mayıs Çarşamba TSİ 20.00'da başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe Beko sahadan galip ayrılması ve Final-Four'a kalması durumunda EuroLeague tarihinde bunu başaran ilk takım olacak.
EuroLeague tarihinde 5 maçlık serilerde saha avantajına sahip olmayan takımların hepsi 5. maçlarda elendi.
8 Mayıs Çarşamba TSİ 20.00'da başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe Beko sahadan galip ayrılması ve Final-Four'a kalması durumunda EuroLeague tarihinde bunu başaran ilk takım olacak.
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