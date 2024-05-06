Fenerbahçe Beko'nun lig maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko ile Onvo Büyükçekmece Basketbol arasında oynanacak karşılaşma, Sarı-Lacivertliler'in Euroleague'de Fransa'nın Monaco ekibiyle oynayacağı maç dolayısıyla ileri bir tarihe alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko'nun lig maçı ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2024 11:46
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Fenerbahçe Beko ile Onvo Büyükçekmece Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün oynanması planlanan müsabaka, Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague'de Fransa'nın Monaco ekibiyle yapacağı karşılaşma dolayısıyla ileri bir tarihe alındı.

Sarı-lacivertliler, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi 5. ve son maçında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery