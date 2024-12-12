Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 15. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.



İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve S Sport ekranlarından yayımlanacak.



Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor.



Ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 5 maç yenilgi yaşayan Monaco ise 4. sırada bulunuyor.



Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve oyunculardan Nicolo Melli, şu açıklamalarda bulundu:



Sarunas Jasikevicius: "EuroLeague'deki en yetenekli takımlardan biriyle karşılaşacağız. Özellikle kısa rotasyonları harika ve onlardan çok katkı alıyorlar. Bu pozisyondaki oyuncularını durdurmanın kolay olmadığını biliyoruz, bu nedenle işleri onlar için mümkün olduğunca zorlaştırmalıyız. Aynı zamanda diğer pozisyonlarda da, özellikle ribauntlardaki ve oyunun diğer detaylarındaki katkılarıyla kısa oyuncularına ekstra katkı sağlayabilen isimlerini de unutmamamız gerekiyor."



Nicolo Melli: "Zor bir karşılaşma olacak. Evimizde oynuyoruz ve kazanmak zorundayız. İç sahadaki son karşılaşmamızda mağlup olmuştuk ve bu sonuçtan sonra taraftarlarımızın önünde reaksiyon göstermeliyiz. Monaco kendi ligindeki son maçında mağlup oldu ve yakın dönemde koç değişikliğine gitmişlerdi; bu nedenle çok motive olmalarını bekliyoruz. Kesinlikle kolay bir müsabaka olmayacak. Monaco'nun çok yetenekli bir takım olduğunu biliyoruz."



