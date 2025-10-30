30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de oynayacağı 2 maçın yeri değiştirildi

Fenerbahçe Beko, Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv ile oynayacağı EuroLeague karşılaşmalarının, güvenlik önlemleri nedeniyle Münih'te yapılacağını açıkladı.

30 Ekim 2025 22:19
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de oynayacağı 2 maçın yeri değiştirildi




Fenerbahçe Beko'nun, EuroLeague'de Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv maçlarının yerleri değiştirildi.

Sarı-Lacivertli kulüp, iki karşılaşmanın da Almanya'nın Münih şehrinde yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv, 13 Kasım Perşembe günü ise Hapoel IBI Tel Aviv ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynaması gereken EuroLeague 10. ve 11. hafta müsabakaları, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede, taraftarlarımızın katılımına açık olacak şekilde oynanacaktır.

Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde;

Müsabakalara, yerel otoriteler tarafından bu müsabakaların oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşılayabilen Almanya'nın Münih şehrindeki SAP Garden'ın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.

Müsabakaların başlama saati, bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirmeler resmi internet sitemizden yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
