Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile ikinci kez Final Four'da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu THY Euroleague'de üst üste ikinci, toplamda yedinci kez Dörtlü Final'e yükseldi.



Çeyrek final play-off turunda Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle eşleşen Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, iç sahada oynadığı ilk 2 maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazanırken, deplasmandan da 98-88'lik galibiyetle ayrılarak seride durumu 3-0'a getirdi.



Play-off turunda Abu Dabi biletini en erken alan takım olan Fenerbahçe Beko, tarihinde yedinci kez Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.



Sarı-lacivertli ekip, 23-25 Mayıs'ta oynanacak Dörtlü Final organizasyonunda yarı finalde Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.



Sakatlıklara rağmen ikinci sıraya çıktı



THY Euroleague'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında takımda yaşanan önemli sakatlıkların ardından düşüş yaşadı.



Yapılan transferlerin ardından tekrar form tutan sarı-lacivertli takım, özellikle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda aldığı sonuçlarla üst sıralara çıkmayı başardı.



THY Euroleague'in ikinci yarısında iç sahada yalnızca Barcelona'ya kaybeden Fenerbahçe Beko, 34 maçta 23 galibiyet elde ederek Olympiakos'un ardından ligi ikinci sırada tamamladı.



Dörtlü Final biletini yine Fransa'da aldı



Sarunas Jasikevicius yönetiminde üst üste iki sezonda Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da Fransa'da kazandığı maçın ardından Dörtlü Final'e çıktı.



Geçen sezon bir başka Fransız ekibi AS Monaco ile çeyrek final play-off turunda eşleşen sarı-lacivertliler, serinin beşinci maçında deplasmanda uzatmalar sonucunda 80-79 kazanmayı başarmıştı.



THY Euroleague tarihinde play-off 5. maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olan Fenerbahçe Beko, bu sezon da Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u 3-0'la geçerek Dörtlü Final'e yükseldi.



Dörtlü Final'e dördüncü kez 3-0'la yükseldi



Paris Basketbol'u 3-0'lık seriyle geçen Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'e dördüncü kez 3-0'lık skorla yükselmeyi başardı.



2014-2015 sezonunda Maccabi Tel Aviv'i, 2015-2016 sezonunda Real Madrid'i, 2016-2017 sezonunda da Panathinaikos'u 3-0'lık skorlarla geçerek Dörtlü Final biletini alan Fenerbahçe Beko, bu başarısını dördüncü kez tekrarladı.



Sarı-lacivertliler 2017-2018 sezonunda Baskonia'yı 3-1, 2018-2019'da da Zalgiris'i 3-1'lik skorlarla organizasyon dışına iterken, 2023-2024'ta AS Monaco'yu 3-2'lik seriyle mağlup etmeyi başarmıştı.



Dörtlü Final'de en fazla yer alan Türk takım



Fenerbahçe, Türk basketbol tarihinde THY Euroleague'de Dörtlü Final'e en fazla katılan takım olma ünvanını geliştirdi.



Daha önce 6 kez bu arenada boy gösterip 1 kez kupayı kazanan sarı-lacivertliler, yedinci kez Dörtlü Final'de mücadele edecek.



Organizasyonda yer alan bir diğer Türk takımı Anadolu Efes; 2000, 2001, 2019, 2021 ve 2022'de Dörtlü Final oynamıştı.



Son 10 yılda 7. kez Dörtlü Final



Fenerbahçe, son 10 yılda 7. kez Dörtlü Final'e kalarak bu organizasyonun en başarılı takımlarından biri olmayı başardı.



Sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da kupayı kazanırken, 2016'da Berlin ve 2018'de Belgrad'da ikinci, 2015'te Madrid'de, 2019'da Vitoria-Gasteiz'de ve 2024 Berlin'de 4. oldu.



Rakip Anadolu Efes ya da Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u



Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'in ilk maçında Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.



Yunanistan'da oynanan ikinci maçı kazanarak seride durumu 1-1'e getiren Anadolu Efes, saha avantajını da ele geçirdi.



Fenerbahçe Beko, geçen yıl Berlin'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de yarı final maçında Panathinaikos AKTOR'la eşleşmiş, 73-57 kaybederek finale çıkma şansını yitirmişti.



Jasikevicius üst üste 5. kez Dörtlü Final'de



Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, üst üste 5'inci, toplamda ise 6'ncı kez Dörtlü Final'de yer alacak.



49 yaşındaki başantrenör, genç yaşında Euroleague'de önemli başarılara imza attı.



İlk Dörtlü Final tecrübesini 42 yaşında Litvanya ekibi Zalgiris'le 2018'de yaşayan Jasikevicius, Barcelona'yı da çalıştığı dönemde de her sezon Dörtlü Final'e taşıdı. Litvanyalı başantrenör, İspanya temsilcisiyle 2021, 2022 ve 2023'te Dörtlü Final'de mücadele etti.



Sarunas Jasikevicius, daha önceki 5 Dörtlü Final deneyiminde de şampiyonluk yaşayamadı.



Geçen sezon ortasında göreve gelen Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'yu üst üste ikinci sezonunda Dörtlü Final'e götürmeyi başardı.