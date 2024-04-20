Fenerbahçe Beko evinde çok rahat kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 110-77 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko evinde çok rahat kazandı
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20 Nisan 2024 17:05
Son güncelleme 20 Nisan 2024 18:32
Türkiye Basketbol Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 110-77 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko bu maçla 23. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Lassa ise 16. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Göksun Öz
Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 17, Melih Mahmutoğlu 15, Mert Emre Ekşioğlu 9, Noua 11, Sertaç Şanlı 6, Metecan Birsen, Wilbekin 9, Ömer Ege Ziyaettin 3, Hayes 19, Biberovic 5, Pierre 2, Dorsey 14
Darüşşafaka Lassa: Andrae 10, Woodard 5, Berkay Taşkıran, Berk Demir 6, Muhsin Yaşar 23, Tolga Kay, Rahkman 7, Rijad Aydın, Bora Yaşar 10, Pandi 16, Eren Has
1. Periyot: 35-20
Devre: 57-45
3. Periyot: 84-58

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