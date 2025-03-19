Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Monaco karşısında!

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 30. haftasında perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Monaco karşısında!
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19 Mart 2025 12:30
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 30. haftasında perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, geride kalan haftalarda elde ettiği 20 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

Monaco ise yaşadığı 17 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı, Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı. 

 
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