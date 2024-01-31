Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 24. haftasında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 83-73 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı
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30 Ocak 2024 23:58
Son güncelleme 31 Ocak 2024 00:00
THY EuroLeague'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda konuk olduğu ASVEL'i 83-73 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, 2020-2021 sezonundan sonra ilk kez ASVEL deplasmanından galibiyetle dönmüş oldu.

Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley attığı 24 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken, ASVEL'de Mike Scott'ın attığı 26 sayı galibiyet için yeterli olmadı.
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