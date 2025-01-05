Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka'ya geçit vermedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Karşıyaka'yı 101-90 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka'ya geçit vermedi
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05 Ocak 2025 22:47
Son güncelleme 05 Ocak 2025 23:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka karşı karşıya geldi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Sport Hall'da oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı 101-90'lık skorla mağlup etti. 

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu 17 sayı, Nigel Hayes 13 sayı ve Devon Hall'da 13 sayı kaydetti. 

RUSSELL'DAN 40 SAYI

Karşıyaka'da Daron Russell'ın 40 sayısı mağlubiyete engel olamadı. 

LİGDE SON DURUM

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, 25 puanla ligde zirveye yükselirken Karşıyaka 21 puanla 6. sırada bulunuyor. 

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

Karşıyaka: Kenan Sipahi 3, Ozan Yılmaz, Russell 40, Hakan Sayılı 6, Efe Ergi Tırpancı 3, Thomas Akyazılı 5, Mehmet Efe Demirel 3, McDermott 13, Mert Celep, Muhsin Yaşar 17

Fenerbahçe Beko: Mays 8, Colson 11, Hall 13, Melli 11, Sertaç Şanlı 5, James Metecan Birsen 5, Melih Mahmutoğlu 17, Tarık Biberoviç 6, Birch 5, Mert Emre Ekşioğlu, Hayes 13, Guduric 7

1. periyot: 21-18

Devre: 39-47

3. periyot: 60-80

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