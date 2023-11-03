Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması
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03 Kasım 2023 11:44
Son güncelleme 03 Kasım 2023 11:47
Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile oynanan EuroLeague karşılaşmasında sakatlanan Dyshawn Pierre'in sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 2 Kasım Perşembe günü (dün) oynanan Olympiacos maçında sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı tetkikleri neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

Tedavisine başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'' ifadeleri kullanıldı. 

Başarılı oyuncunun, 4 ila 6 hafta arasında parkelerden uzak kalması bekleniyor.

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