Fenerbahçe Beko'dan, guard hamlesi!

Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladı. Uzun süredir listesinde olan Amerikalı basketbolcu ile görüşmeler sürüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe Beko'dan, guard hamlesi!
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08 Haziran 2023 12:18
Son güncelleme 08 Haziran 2023 12:44
Euroleague'de play-off'ta Olympiakos'a elenen, BSL yarı final'de Anadolu Efes serisinde de 2-1 geriye düşen Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertliler,  Cazoo Baskonia forması giyen Darius Thompson ile resmi görüşmelere başladığı ve sürecin olumlu ilerlediğini kaydedildi.

Fenerbahçe Beko, Amerikalı Guard'a iki yıllık kontrat teklif etti. 28 yaşındaki basketbolcuyla anlaşılırsa, Baskonia'ya 550 bin euro fesih bedeli ödenecek. 

Darius Thompson bu sezon Euroleague'de 12.6 sayı, 3.2 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarıyla oynadı. 
 
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