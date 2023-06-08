Fenerbahçe Beko'dan, guard hamlesi!

Euroleague'de play-off'ta Olympiakos'a elenen, BSL yarı final'de Anadolu Efes serisinde de 2-1 geriye düşen Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertliler, Cazoo Baskonia forması giyen Darius Thompson ile resmi görüşmelere başladığı ve sürecin olumlu ilerlediğini kaydedildi.
Fenerbahçe Beko, Amerikalı Guard'a iki yıllık kontrat teklif etti. 28 yaşındaki basketbolcuyla anlaşılırsa, Baskonia'ya 550 bin euro fesih bedeli ödenecek.
Darius Thompson bu sezon Euroleague'de 12.6 sayı, 3.2 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarıyla oynadı.
Sarı-lacivertliler, Cazoo Baskonia forması giyen Darius Thompson ile resmi görüşmelere başladığı ve sürecin olumlu ilerlediğini kaydedildi.
Fenerbahçe Beko, Amerikalı Guard'a iki yıllık kontrat teklif etti. 28 yaşındaki basketbolcuyla anlaşılırsa, Baskonia'ya 550 bin euro fesih bedeli ödenecek.
Darius Thompson bu sezon Euroleague'de 12.6 sayı, 3.2 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarıyla oynadı.
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