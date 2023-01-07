Fenerbahçe Beko'da sakatlık: 6 hafta yok

Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in sakatlandığını ve dönüş süresinin altı haftayı bulacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'da sakatlık: 6 hafta yok
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07 Ocak 2023 15:17
Son dönemde sakatlıklardan büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Beko'ya bir kötü haber daha geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tarık Biberovic'in antrenman sırasında sakatlandığı ve dönüş süresinin altı haftayı bulacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic, takım idmanımız esnasında sakatlanmış ve sporcumuzun sağ bacak hamstring kasında yırtık saptanmıştır. Tedavisine başlanan oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin altı hafta olması öngörülmektedir."

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