Fenerbahçe Beko'da pota altı için üç alternatif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, pota altı hamlesi için üç farklı alternatif belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe Beko'da pota altı için üç alternatif
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24 Aralık 2024 15:05
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, pota altı hamlesi için üç farklı alternatif belirledi.

Boban Marjanovic'in ayrılığı sonrası girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe, listenin ilk sırasına Toronto Raptors'ta Bruno Fernando ismini yazdı.

Sezon başından bu yana başantrenör Sarunas Jasikevicius'un listesinde bulunan Angolalı oyuncunun transferinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

ALTERNATİFLERİ HAZIR

Öte yandan Fenerbahçe Beko, Fernando'nun alternatifi olarak yine NBA'den iki farklı alternatif belirledi.

Sacramento Kings'ten Orlando Robinson bu sezon beş maça çıktı ve Fresno State mezunu oyuncu 3 sayı ve 3 ribaund ortalamaları tutturdu. Bir diğer draft edilmemiş oyuncu Trey Jemison III ise Pelicans'ın bir parçası ancak Robinson gibi onun rolü de Willie Green'in şemasında çok ikincil.

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