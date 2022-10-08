Fenerbahçe Beko, Campazzo için kesenin ağzını açtı

THY Euroleague'de sezon başlarken, Fenerbahçe Beko kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Sarı-lacivertli ekibin başantrenör Dimitris Itoudis'in ısrarla istediği Arjantinli oyun kurucu Facundo Campazzo için oldukça maliyetli bir teklifte bulunduğu ifade edildi.



İspanyol basınından Cadena Ser'in haberine göre; 31 yaşındaki Campazzo için masada 3 teklif bulunuyor; Real Madrid, Partizan ve Fenerbahçe. Bu tekliflerden Real Madrid'in 2 milyon euronun altında bir teklif yaptığı, Partizan'ın ise 2 milyon euronun biraz üzerinde bir teklifte bulunduğu belirtildi. 2 yıl önce NBA'e giderken Real Madrid'e 5.4 milyon euro tazminat ödeyen Campazzo'nun bu sebepten dolayı Real Madrid'in yaptığı teklife sıcak bakmadığı yazıldı.



EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN



Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ın yıllık 2 milyon euronun biraz üzerinde teklif yaptığı Campazzo için Fenerbahçe'nin çok daha dolgun bir sözleşme önerdiği ifade edildi. Habere göre; Fenerbahçe Beko, Facundo Campazzo'ya 3 yıl için toplam 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu.



NBA'DE KALMA İHTİMALİ



Avrupa'dan gelen 3 teklifi de değerlendirme aşamasında olan Arjantinli oyuncunun aynı zamanda NBA kulüpleri ile de görüşmelerini sürdürdüğü ve NBA kapısını da henüz tamamen kapatmadığı belirtildi.



Geçtiğimiz sezon Denver Nuggets'da 65 maça çıkan Campazzo; 18.2 dakika, 5.1 sayı ve 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı.





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