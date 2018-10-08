Fenerbahçe - Başakşehir maçında tribünde sürprizler

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir'i konuk ettiği maçı Bülent Uygun, Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı tribünden izledi.
Bülent Uygun Gaziantepspor'dan ayrıldığı dönemde Fenerbahçe Teknik Direktörlüğüne sıcak baktığını ifade etmişti.
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Bülent Uygun Gaziantepspor'dan ayrıldığı dönemde Fenerbahçe Teknik Direktörlüğüne sıcak baktığını ifade etmişti.
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