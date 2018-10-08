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Fenerbahçe - Başakşehir maçında tribünde sürprizler

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi Bülent Uygun, Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı tribünden takip etti.

Fenerbahçe - Başakşehir maçında tribünde sürprizler
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08 Ekim 2018 00:02
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir'i konuk ettiği maçı Bülent Uygun, Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı tribünden izledi.

Bülent Uygun Gaziantepspor'dan ayrıldığı dönemde Fenerbahçe Teknik Direktörlüğüne sıcak baktığını ifade etmişti.




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