Fenerbahçe Avrupa'da turu nasıl geçer?

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçında İskoçya'nın Rangers ekibine kendi sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe için tur zora girdi.



TUR İÇİN 2 VE DAHA FARKLI GALİBİYET



Sarı lacivertliler, Avrupa'da çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.



Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.



Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.



