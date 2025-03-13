Fenerbahçe Avrupa'da turu nasıl geçer?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için Rangers'ı en az 2 farklı skorla mağlup etmek zorunda.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Avrupa'da turu nasıl geçer?
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13 Mart 2025 12:33

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçında İskoçya'nın Rangers ekibine kendi sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe için tur zora girdi.

TUR İÇİN 2 VE DAHA FARKLI GALİBİYET 

Sarı lacivertliler, Avrupa'da çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. 

Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. 

 

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