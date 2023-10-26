Fenerbahçe, Avrupa'da sayıları eşitledi

Fenerbahçe, 3-1'lik Ludogorets galibiyetiyle Avrupa'da galibiyet ve mağlubiyet sayısını eşitledi.
Avrupa'da çıktığı son 21 karşılaşmada tek yenilgi yaşayan ve bu süreçte 17. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bu kulvardaki olumsuz karnesini de düzeltmeyi başardı.
Ludogorets maçı öncesinde Avrupa'da çıktığı 262 maçta 104 mağlubiyeti ve 103 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, Bulgar temsilcisi karşısında Avrupa arenasındaki 104. galibiyetini elde ederek sayısal eşitliği sağladı.
Avrupa'da çıktığı son 21 karşılaşmada tek yenilgi yaşayan ve bu süreçte 17. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bu kulvardaki olumsuz karnesini de düzeltmeyi başardı.
Ludogorets maçı öncesinde Avrupa'da çıktığı 262 maçta 104 mağlubiyeti ve 103 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, Bulgar temsilcisi karşısında Avrupa arenasındaki 104. galibiyetini elde ederek sayısal eşitliği sağladı.