Fenerbahçe, Avrupa'da 281. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında perşembe günü Fransız ekibi Olimpik Lyon'u ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında çıktığı 280 karşılaşmada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşadı.

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Fenerbahçe, Avrupa'da 281. maçına çıkacak
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22 Ocak 2025 12:43
UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında perşembe Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 281. karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 280 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 143. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 142 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.

Bu kulvarda 72. iç saha maçı

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 72. kez taraftarının önüne çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 71 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 115 gole, rakipleri 72 golle yanıt verdi.

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