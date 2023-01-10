Fenerbahçe Alagöz'ün konuğu Atomeromu

Kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe Alagöz Holding, Macar temsilcisi Atomeromu'yu ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz'ün konuğu Atomeromu
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10 Ocak 2023 15:30
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 9. haftasında 11 Ocak Çarşamba günü Macaristan temsilcisi Atomeromu KSC'yi konuk edecek.

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Yaptığı 8 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Grupta üst üste 6 maçını da kazanan Fenerbahçe, serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 8 takımlı grupta 6. sırada bulunuyor.

İki takım arasında grupta oynanan ilk müsabakayı Macaristan temsilcisi 103-101 kazanmıştı.

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