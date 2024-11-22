Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak.
Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
- Fenerbahçe'de 4 eksik
Jose Mourinho'nun ekibinde Bellona Kayserispor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile ağrıları bulunan Allan Saint-Maximin, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek.
İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci ise oynayabilecek durumda.
Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak.
Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
- Fenerbahçe'de 4 eksik
Jose Mourinho'nun ekibinde Bellona Kayserispor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile ağrıları bulunan Allan Saint-Maximin, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek.
İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci ise oynayabilecek durumda.
Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Kayseri'ye gidecek.