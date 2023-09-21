Fenerbahçe 11'de 11 yaptı

Fenerbahçe Nordsjaelland galibiyetiyle bu sezon 11'de 11 yapmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe 11'de 11 yaptı
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21 Eylül 2023 23:27
Son güncelleme 21 Eylül 2023 23:31
Nordsjaelland'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'nin bu sezonki galibiyet serisi 11 maça çıktı.

Sarı lacivertli takım Zimbru maçıyla başlayan bu sezonun resmi maç maratonunda toplam 11 maça çıkarken tamamından galibiyet çıkarmayı başardı.

26 Temmuz'da sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 32 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

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