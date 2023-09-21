Fenerbahçe 11'de 11 yaptı

Nordsjaelland'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'nin bu sezonki galibiyet serisi 11 maça çıktı.
Sarı lacivertli takım Zimbru maçıyla başlayan bu sezonun resmi maç maratonunda toplam 11 maça çıkarken tamamından galibiyet çıkarmayı başardı.
26 Temmuz'da sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 32 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.
Sarı lacivertli takım Zimbru maçıyla başlayan bu sezonun resmi maç maratonunda toplam 11 maça çıkarken tamamından galibiyet çıkarmayı başardı.
26 Temmuz'da sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 32 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.
Fenerbahçe, sezona 11 maçta 11 galibiyet ile başladı.
✅5-0 Zimbru
✅4-0 Zimbru
✅3-1 Maribor
✅2-1 Gaziantep
✅3-0 Maribor
✅2-0 Samsunspor
✅5-1 Twente
✅1-0 Twente
✅1-0 Ankaragücü
✅3-2 Antalyaspor
✅3-1 Nordsjaelland pic.twitter.com/qsYIzTIYWj
— Sporx (@sporx) September 21, 2023